Son Dakika Haberleri: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

- Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltıKAYSERİ - Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

- Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Deaş Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irakta Terör Örgütü içerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu A.S.H, İ.E, M.H.M isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Yetkililer gözaltına alınan zanlılarla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu Barış Pınarı Harekatı'nı görüntüleyen gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 14:20:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]