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Kayseri'de deaş operasyonu 3 gözaltı

6 saat önce

Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltıKayseri'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı

Kayseri'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kayseri'de yaşayan Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kaldıkları evlere gece operasyon düzenledi. Operasyonda V.E., İ.K. ve A.S. yakalanarak gözaltına alınırken, evlerdeki dijital materyallere el konuldu.

Kayseri'de deaş operasyonu 3 gözaltı

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
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