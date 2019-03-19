Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

47 dakika önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu S.A. ile Suriyeli A.A.A, S.Ö. ve A.H. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA

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