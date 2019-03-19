Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

26 dakika önce

KAYSERİ'de polis tarafından düzenlenen oprasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de polis tarafından düzenlenen oprasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu S.A. ile Suriye uyruklu A.A.A., S.Ö. ve A.H. gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:25 Kaynak: DHA

Irak, Suriye, Kayseri, Güncel
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