Kayseri'de Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

KAYSERİ'de polis tarafından düzenlenen oprasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polis tarafından düzenlenen oprasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu S.A. ile Suriye uyruklu A.A.A., S.Ö. ve A.H. gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



- Kayseri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Teröristi, Hastanede Narkozun Etkisi Geçerken "YPG" Demesi Ele Verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku

Polisin Şüphelenerek Durduğu Yolcunun Midesinden Piyasa Değeri 200 Bin Lira Olan Uyuşturucu Çıktı

ABD'li Rapçi OG Maco, Et Yiyen Bakteri Kaptı