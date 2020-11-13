Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşayan 4 Suriye uyruklunun terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



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