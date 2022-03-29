Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında

29.03.2022 11:54
Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Suriye uyruklunun Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında
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Suriye, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında - Son Dakika


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