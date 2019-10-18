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Kayseri'de deaş operasyonu 5 gözaltı

30 dakika önce

Kayseri'de DEAŞ operasyonu 5 gözaltıKayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu 5 gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, N.A., B.B., M.H., N.A. ve M.H.'nin Suriye'de terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Kocasinan ilçesinde olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de deaş operasyonu 5 gözaltı

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:36 Kaynak: DHA
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