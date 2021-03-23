Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, kentte yaşayan Suriye uyruklu 5 kişinin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 5 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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