Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı

01.03.2022 10:28
Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri'de Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadelesi Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyallere el konulurken gözaltına alınan 7 kişi işlemler için emniyete getirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

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Kayseri, Suriye, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika


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