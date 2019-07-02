Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye ve Irak uyruklu kişilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:24 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye
ve Irak
uyruklu kişilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli, kaldıkları evlerde gözaltına alındı. Şüpheliler, Devlet Hastanesi
Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
- Kayseri
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