Kayseri'de deaş operasyonunda 2 kişi adliyede - Son Dakika
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Kayseri'de deaş operasyonunda 2 kişi adliyede

6 saat önce

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi adliyedeKAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi, 2'si İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi adliyede

KAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi, 2'si İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 4 kişinin kentte yaşadığını belirledi. 3 gün önce belirlenen adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, dijital malzemelere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edilirken, 2'si İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kayseri'de deaş operasyonunda 2 kişi adliyede

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
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