Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüphelinin kentte saklandığını belirledi.

Melikgazi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemi devam ediyor.