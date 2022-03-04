Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

04.03.2022 16:49
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Polis ekiplerince 1 Mart Salı günü, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu 7 zanlı yakalanmış, ikametlerde ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyallere el konulmuştu.

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Kayseri, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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