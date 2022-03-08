Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

08.03.2022 16:28
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.T, A.M. ve K.İ'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, inşaatlarda ve ahırda çalıştıkları belirlenen zanlılar gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

YORUMLAR
500
Kayseri'de şubat ayında çeşitli suçlardan 201 şüpheli yakalandı Kayseri'de şubat ayında çeşitli suçlardan 201 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Kayseri'de terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı Son dakika haber: Kayseri'de terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:34:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement