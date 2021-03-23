Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 yabancı uyruklu Kayseri'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 Suriyeli zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA
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