Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

23.03.2021 13:13
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 yabancı uyruklu Kayseri'de gözaltına alındı.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 yabancı uyruklu Kayseri'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 Suriyeli zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Kayseri, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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