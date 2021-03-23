Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Suriye 'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 yabancı uyruklu Kayseri 'de gözaltına alındı.

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu