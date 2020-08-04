Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Operasyonda Suriye 'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:07

Kaynak: AA

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