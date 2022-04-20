Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

20.04.2022 15:50
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüphelinin kentte saklandığını belirledi.

Kocasinan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemi devam ediyor.

YORUMLAR
500
Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı Son dakika! Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 asker öldü Son dakika! Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 asker öldü

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:59:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement