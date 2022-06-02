DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu S.A'nın kentte saklandığını belirledi.
Kent merkezindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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