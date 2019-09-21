Kayseri'de deaş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede (2)
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DEAŞ'IN TELAFER SORUMLUSU TUTUKLANDIKayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakim karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:42 Kaynak: DHA
DEAŞ'IN TELAFER SORUMLUSU TUTUKLANDI
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakim karşısına çıktı. DEAŞ'ın sözde Emiri Suphi Huveytli tutuklanırken, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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