Son Dakika Haberleri: Kayseri'de deaş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede (2)
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Kayseri'de deaş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede (2)

13 dakika önce

DEAŞ'IN TELAFER SORUMLUSU TUTUKLANDIKayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de deaş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede (2), System.String[]

DEAŞ'IN TELAFER SORUMLUSU TUTUKLANDI
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakim karşısına çıktı. DEAŞ'ın sözde Emiri Suphi Huveytli tutuklanırken, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Telafer, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:42 Kaynak: DHA
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