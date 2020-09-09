Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu iki kuzen yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki kuzen gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.D.E. ve kuzeni M.N.E'nin Kocasinan ilçesindeki bir ikamette olduklarını belirledi.

Jandarma tarafından eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.