Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucu Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu M.D, S.A. ve M.T. ile Irak uyruklu M.M. ile M.D.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen M.D. ve S.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.M. ile M.D.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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