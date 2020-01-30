Kayseri'de DEAŞ sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kayseri'de silahlı terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Suriye uyruklu sanık, hakim karşısına çıktı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil el-İshak ile avukatı katıldı.
Mahkeme başkanı, sanığın daha önce örgüt flaması önünde fotoğraf çektirdiğine dair jandarma kriminal raporunun kendilerine ulaştığını zapta geçirdi.
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen el-İshak, "Fotoğraftaki ben değilim. DEAŞ Suriye'ye geldiğinde ben Türkiye'deydim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Mart'a erteledi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül 2019'da çeşitli adreslere operasyon düzenlemiş, DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen Halil el-İshak'ı gözaltına almıştı.