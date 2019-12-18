Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı, System.String[]

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmada kapsamında, Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D., S.A. ve M.T. gözaltına alındı. Jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  M.D. ve S.A. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:09 Kaynak: DHA
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