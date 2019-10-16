Son Dakika Haberleri: Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede
Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

1 saat önce

KAYSERİ'de, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede, System.String[]

KAYSERİ'de, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen A.S.H., İ.E. ve M.H.M. kaldıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital malzemelere de el konuldu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye ve Suriye'ye sınırda işbirliği için destek vereceğiz
Resulayn'da Milli Suriye Ordusu ile teröristlerin çatışma anları görüntülendi Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 16:06:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]