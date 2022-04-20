Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

20.04.2022 16:53
Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametinde yapılan çalışmalarda çok sayıda dijital materyal bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı
Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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