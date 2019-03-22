Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Deaş Üyesi 4 Kişi Adliyede

Kayseri'de Deaş Üyesi 4 Kişi Adliyede

12 dakika önce

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de Deaş Üyesi 4 Kişi Adliyede, System.String[]
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Irak uyruklu S.A., Suriye uyruklu A.A.A., S.Ö. ve A.H.'yi, düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sından, 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan adliyeye sevk edildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:11 Kaynak: DHA

Suriye, Kayseri, Güncel
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