Kayseri'de DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Soruşturma kapsamında, daha önceden Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.M., Sarıoğlan ilçesine bağlı Üzerlik mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Zanlı A.M., hakkında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KAYSERİ