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Kayseri'de DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 3 zanlı yakalandı

7 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ mensubu Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 3 zanlı yakalandı, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ mensubu Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmişte terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren ve Kayseri'de ikamet ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu V.E, İ.K. ve A.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Kayseri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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