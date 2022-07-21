Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

21.07.2022 15:55
Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ve El Kaide adına silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ve Talas ilçelerinde 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Aranan şüphelilerden ikisinin tutuklu, birinin ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Kenevir yetiştiren şahıslara gözaltı Kenevir yetiştiren şahıslara gözaltı Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide üyesi 7 kişi yakalandı Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide üyesi 7 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor
15:37 Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi
15:27 Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra kritik karar! 2011'den bu yana ilk kez faiz artırıldı
15:24 Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu
15:23 Avrupa futbol liglerini yayınlayacak platformlar kesinleşti
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 15:55:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement