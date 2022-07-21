Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak 'ta DEAŞ ve El Kaide adına silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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