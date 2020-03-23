Kayseri'de define kazısına 4 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de define kazısına 4 gözaltı

6 saat önce

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, define bulma umuduyla kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de define kazısına 4 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, define bulma umuduyla kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İncesu'da jandarma ekipleri, ilçede 4 kişinin define bulma umuduyla kazı yaptıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, H.Y., U.T., M.A. ve R.G. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise, 1 adet dedektör, 2 adet bakır arama çubuğu, 1 adet sinyal verici demir saplı çubuk, 1 adet tablet ve 3 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler, sorguları için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Jandarma, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:20 Kaynak: DHA

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