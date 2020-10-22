Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü - Son Dakika

Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü

22.10.2020 01:55

Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı şahsın başına taşla vurup öldürdükten sonra kayalıklardan attı.

Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü

KAYSERİ - Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı şahsın başına taşla vurup öldürdükten sonra kayalıklardan attı. Öldürdüğü şahsın üzerini görünmesin diye taşla kapatan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Morkaya Sokak üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Ziya H. (33), iddiaya göre eşine sarkıntılık yapan Tamim Mirzai ile karşılaştı. Mirzai'nin kafasına taşla vurarak öldüren şahıs, yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağı attı. Mirzai'nin öldüğünü anlayan Ziya H., daha sonra ceset görülmesin üzerini taşla örttükten sonra ağabeyinin evine gitti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, Mirzai'nin cesedi ile karşılaştı. Çevrede geniş çapta çalışma başlatan ekipler, şüpheli Ziya H.'yi ağabeyinin evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Mirzai'nin cenazesi de, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ziya H. ise emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü
Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü
Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü
Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü
Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü
Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü
Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü
Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü
Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü

Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de dehşet... Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü - Son Dakika

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