Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

16.06.2022 10:32
Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu cinayetinde katil zanlısı Yakup K. ile birlikte babası ve eşi adliyeye sek edildi.

Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu cinayetinde katil zanlısı Yakup K. ile birlikte babası ve eşi adliyeye sek edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yakup K.'yi gözaltına aldı. Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye, yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti. İtiraf üzerine harekete geçen cinayet büro amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis, vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

Babası ve eşi de adliyeye sevk edildi

Emniyette işlemleri tamamlanan Yakup K. ile birlikte babası A.K. ve eşi R.K. de adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
4 hırsızlık şüphelisi yakalandı 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
10:03 Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:37 Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:31 EGM KOM Daire Başkanlığı "Dümen Operasyonu" için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 10:36:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement