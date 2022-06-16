Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama - Son Dakika
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Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama

16.06.2022 18:14

Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu cinayeti çerçevesinde gözaltına alınan katil zanlısı Yakup K. ile birlikte babası ve eşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama

KAYSERİ - Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu cinayeti çerçevesinde gözaltına alınan katil zanlısı Yakup K. ile birlikte babası ve eşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yakup K.'yi gözaltına aldı. Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye, yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti. İtiraf üzerine harekete geçen cinayet büro amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis, vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltındaki 3 kişi tutuklandı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yakup K. ile birlikte babası A.K. ve eşi R.K. de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama
Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama
Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama
Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama - Son Dakika

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