Son Dakika Haberleri: Kayseri'de demir ve kablo hırsızlığında 2 kardeş adliyede
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Kayseri'de demir ve kablo hırsızlığında 2 kardeş adliyede

6 saat önce

KAYSERİ'de Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerinden iskele demiri ve elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de demir ve kablo hırsızlığında 2 kardeş adliyede, System.String[]

KAYSERİ'de Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerinden iskele demiri ve elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 27 Kasım'da Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinden iskele demiri ve elektrik kablolarının çalınmasıyla ilgili aranan Ferhat Ç.'yi (28) kent merkezinde durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Ferhat Ç., otomobiliyle kaçtı. Evine giden Ferhat Ç., peşinden gelen polislere direndi. Demir çubuklarla polislere saldırmak isteyen Ferhat ve İbrahim Ç. kardeşler, gözaltına alındı. Ferhat Ç. hakkında 12 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. İki kardeş, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'açıktan hırsızlık' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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