Kayseri'de hırsızlık şüphelileri fotokapan sayesinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de hırsızlık şüphelileri fotokapan sayesinde yakalandı

02.09.2022 16:10
Kayseri'de hırsızlık şüphelileri fotokapan sayesinde yakalandı

Kayseri'de demir yolu hattından hırsızlık yapan 2 zanlı, fotokapan kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı.

Kayseri'de demir yolu hattından hırsızlık yapan 2 zanlı, fotokapan kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kocasinan ilçesi Kalkancık Mahallesi'nde TCDD'ye ait sinyalizasyon sisteminin parçalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, İstihbarat Şubesince yerleştirilen fotokapan kayıtlarını inceledi.

İncelemede şüphelilerin E.K. ve M.A. olduğu tespit edildi.

Zanlıların aracında balyoz, demir kesme aleti, keser, balta, 15 kilogram bakır plaka, saplama demiri, bağlantı konektörü, elektrik eldiveni, bakır topraklama kablosu ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler TCDD yetkililerine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Suçlular foto kapanla tespit edildi Suçlular foto kapanla tespit edildi Kocasinanlı çocuklar unutulmaz yazın finalini yaptı Kocasinanlı çocuklar unutulmaz yazın finalini yaptı
Kaynak: AA

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de hırsızlık şüphelileri fotokapan sayesinde yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:52:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlık şüphelileri fotokapan sayesinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement