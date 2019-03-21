Kayseri'de Demiryolu Hattından Hırsızlığa 3 Tutuklama
1 saat önce
KAYSERİ'de demiryolu hattından söktükleri topraklama taşını otomobille satmaya götürürken suçüstü yakalanan 3 kişi, tutuklandı.
KAYSERİ'de demiryolu hattından söktükleri topraklama taşını otomobille satmaya götürürken suçüstü yakalanan 3 kişi, tutuklandı. Kocasinan
ilçesine bağlı Yemliha
Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durduran jandarma ekipleri, arama yaptı. Aramada, Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları'na ait demiryolu hattından sökülen topraklama taşı ile demiryollarından malzeme sökmek için kullanılan aletler ele geçirildi. Şüphelilerin satmaya götürdüğü topraklama taşını, Ambar Mahallesi mevkiindeki demiryolu hattından çaldığı saptandı.
Gözaltına alınan otomobildeki E.K., C.Ö. ve K.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:07 Kaynak: DHA
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