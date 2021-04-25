Kayseri'de depoda okey oynayan 8 kişiye 27 bin TL ceza - Son Dakika

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek okey oynayan 8 kişiye toplam 27 bin 680 TL ceza kesildi.

Yeşilhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Musahacılı Mahallesi'ndeki depoda okey oynandığını tespit etti. Depoya baskın yapan jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek okey oynayan 8 kişiye, kişi başı 3 bin 460 TL olmak üzere 27 bin 680 TL idari ceza uyguladı.