Kayseri'de deprem - Son Dakika

Kayseri'de deprem

02.02.2021 08:52
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 6 deprem meydana geldi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 6 deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde en büyüğü 4.6 olarak ölçülen 6 deprem meydana geldi. Deprem Kayseri şehir merkezinde ve Sivas'ta hissedildi.

Gece saat 03: 00 ile 03: 14 arasında 1.9, 1.3, 2.1, 1.2, 1.8 ve 4.6 şiddetinde 6 sarsıntı meydana geldi. Talas ilçesinde depremi hisseden ve aşağıya inmek isteyen bir kişi ayağının kayması sonrasında düşerek yaralandı. Yaralı kadının ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(Alparslan Ötüken/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de deprem - Son Dakika


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