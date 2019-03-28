Kayseri'de Deprem, Yangın ve Kurtarma Tatbikatı
1 saat önce
KAYSERi'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
KAYSERi'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ile Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Kayseri
OSB İtfaiye
Müdürlüğü eğitim sahasında yapılan tatbikatı, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci
de takip etti. Tatbikatta senaryo gereği, deprem nedeniyle çöken binada kurtarma çalışması yapıldı. AFAD ekipleri temsili olarak enkaz altında kalan yaralıları kurtarmaya çalıştı. Göçük altında kalan yaralı, özel eğitimli arama kurtarma köpeği 'Leon
' ile yapılan aramada bulunarak kurtarıldı. Yaralılar, enkazdan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Tatbikatın ikinci bölümünde ise, bir binada yangın çıktı. Doğal gaz kaçağı nedeniyle büyüyen yangında temsili olarak yaralananlar itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat, AFAD ekiplerinin Türk bayrağı açıp binadan ip yardımıyla inmesiyle sona erdi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:05 Kaynak: DHA
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