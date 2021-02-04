Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor

04.02.2021 11:31
Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde önceki gün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören 50 yıllık caminin minaresinde tadilat başlatıldı.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde önceki gün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören 50 yıllık caminin minaresinde tadilat başlatıldı.

İlçede gece saatlerinde meydana gelen depremde, bazı evlerde çatlaklar oluşurken, Bakarcak Mahallesi'ndeki 50 yıllık Bakarcak Camisinin de minaresi zarar gördü. Uç kısmı yıkılan minarenin onarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler vinç yardımıyla minarede çalışma gerçekleştirdi.Öte yandan, deprem anında ilçedeki bir ahırda koyunların yaşadığı panik de güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında hepsi yerde yatar vaziyette olan hayvanların ayaklandığı görüldü.

Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
YORUMLAR
500
Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü Deprem Erken Uyarı Sistemi Türkiye'de! Deprem Erken Uyarı Sistemi Türkiye'de! Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Kaynak: DHA

Sarıoğlan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:42:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement