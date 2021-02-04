İlçede gece saatlerinde meydana gelen depremde, bazı evlerde çatlaklar oluşurken, Bakarcak Mahallesi'ndeki 50 yıllık Bakarcak Camisinin de minaresi zarar gördü. Uç kısmı yıkılan minarenin onarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler vinç yardımıyla minarede çalışma gerçekleştirdi.Öte yandan, deprem anında ilçedeki bir ahırda koyunların yaşadığı panik de güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında hepsi yerde yatar vaziyette olan hayvanların ayaklandığı görüldü.

Kaynak: DHA

Sarıoğlan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.