Kayseri'de Derevenk Viyadüğü, Hulusi Akar Bulvarı'na bağlanıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarına, Hulusi Akar Bulvarı'nı da bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar Bulvarı'nın bağlantı yollarıyla Derevenk Viyadüğü'ne bağlantısını sağlayacak yol için kamulaştırma çalışmalarının ardından imalatına başlandı.

Bağlantı yolunun çalışmaları Anayurt bölgesinde devam ediyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik yolun tamamlanmasının ardından geçen yıl açılışı yapılan Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yolları Hulusi Akar Bulvarı ile buluşmuş olacak.

Böylece, viyadük ve bağlantı yolları ile Talas'a bağlanan Malatya yolu, Hulusi Akar Bulvarıyla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na bağlanmış olacak.