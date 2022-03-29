Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı

29.03.2022 12:51
Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığına ait ders kitaplarını hurdacıya sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tutuklandı.

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığına ait ders kitaplarını hurdacıya sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tutuklandı.

İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depoda bekletilen ihtiyaç fazlası yaklaşık 11 ton ders kitabının hurdacıya satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde satın alma memuru olarak çalışan M.B, depo görevlisi A.Ö. ve hurdacı E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Ders kitaplarının hurdacıdan alınarak depoya teslim edildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Araçlarla kağıt ve hurda toplayanlara göz açtırılmıyor Araçlarla kağıt ve hurda toplayanlara göz açtırılmıyor

milli eğitim bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Edirne'de dede, oğlu, gelini ve torunu vahşice katledildi: Cinayet yerinde av tüfeği bulundu!
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:06:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement