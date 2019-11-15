Kayseri'de dev Kangal ilgi odağı oldu

Kayseri'de, emekli Ahmet Oyarkılıçgil'in (55), 90 santimetre boyundaki Kangal köpeği, dev cüssesiyle görenlerin ilgi odağı oldu.

Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Ahmet Oyarkılıçgil'in 2 senedir beslediği Kangal köpeği 3 yaşındaki 'Piton', 90 santimetre boyunda ve 90 kilogram ağırlığında. Oyarkılıçgil'in, zaman zaman çarşıya çıkararak gezdirdiği dev köpek, iri cüssesiyle ilgi çekiyor. İlçe merkezinde sahibiyle gezerken Piton'u görenlerin kimisi yanına yaklaşmaya çekinirken, kimisi de yanına gidip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ahmet Oyarkılıçgil, Piton'u insanlara alıştırmak için ara sıra çarşıda gezdirdiğini belirterek, Çarşıya getirdim ki o insanlara, insanlar da ona alışsın. Köpeğim 3 yaşında ve 2 senedir bende. Mamayla besliyorum. 90 kilogram ve 90 santimetre boyunda. Görünümü yaşıtlarının çok üzerinde dedi.

'ALIŞTIKÇA SEVİYORLAR'

Köpeği görenlerin şaşırdığını ve ilk gördüklerinde korktuklarını anlatan Oyarkılıçgil, daha sonra ise insanların köpeğe alışıp, sevdiklerini söyledi. Oyarkılıçgil, İnsanlar görünce ilk olarak şaşırıyor, korkuyor. Daha sonra ise sevmeye başlıyor. İnsanlar, bu anlamda korkularını da yeniyor, stres atıyor. Bu yolla da köpeğimin insanlara alışmasını sağlamak istiyorum. Köpeğimi aynı zamanda yarışmalara da hazırlıyorum diye konuştu.