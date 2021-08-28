Erciyes Motosiklet Festivali'nde akrobasi gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Erciyes Motosiklet Festivali, yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Motosiklet tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Özgür ve Atilla, alkışlarla alandan ayrıldı.

Kendilerine ayrılan bölgede, gösterilerini gerçekleştiren ikili, şovun ardından Türk bayrağı ile alanda tur attı.

Motosiklet akrobasi sporcuları Barış Özgür ve Adil Atilla, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Otoparkı'na, izleyicilerin sevgi gösterileri arasında geldi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri 'deki gönüllü motosiklet kulüplerince dördüncüsü düzenlenen "Erciyes Motosiklet Festivali" kapsamında, motosiklet akrobasi gösterisi düzenlendi.

Sergen Yalçın, Batshuayi ve Teixeira'ya formayı verdi! İşte Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı