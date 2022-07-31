Kayseri'de baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kadını jandarma bot timi kurtardı

Kayseri'de Develi Gümüşören Barajı'nda botun patlaması sonucu suya düşen kadını, Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Develi ilçesi Gümüşören Barajı'nda Kayseri Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneğince (KOBDER) düzenlenen 4.Ulusal Gümüşören Turna Balığı Yakalama Yarışması'nda suda mahsur kalma ihbarı aldı.

Bir botun patladığını ve içerisindeki iki kişiden birinin suya düştüğünü gören ekipler, acil müdahale ederek boğulmak üzere olan kadını kurtardı.

Alabora olan bot ve içindekiler güvenli bölgeye çıkarıldı.