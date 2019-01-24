Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Devrilen Ağacın Altında Kalan Kişi Öldü

Kayseri'de Devrilen Ağacın Altında Kalan Kişi Öldü

1 saat önce

Kayseri'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Caferbey Mahallesi Özbaşı Sokak'ta yürüyen Hasan Öztürk (58) şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen kavak ağacının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiyenin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanığı Harun Dayan, rüzgarla beraber şiddetli bir ses duyduklarını belirterek, "Ben sesi duyunca dışarı çıktım. Baktım ki kavak ağacı devrilmiş. Yanına gittiğimizde bir kişinin ağacın altında kaldığını gördüm. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve çıkardılar. Ambulansla da alıp hastaneye götürdüler." dedi.

Belediye ekipleri yola devrilen ağacın kaldırılması için çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:18 Kaynak: AA

Polis, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de Banka Şubesine Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Kişi Vuruldu PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı

Yolcunun Cep Telefonu Çalındı, Şoför Kimseyi Otobüsten İndirmedi Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 20:37:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Devrilen Ağacın Altında Kalan Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]