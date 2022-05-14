Kayseri'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

14.05.2022 18:10
Kayseri'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de virajı alamayan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kayseri'de virajı alamayan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi Kayseri Kuzey Çevreyolu Sivas yol ayrımında M.A. (35) idaresindeki 38 BR 994 plakalı beton mikseri virajı alamayarak yol kenarına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkışan araçtan yaralı çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen araç, vinç yardımıyla kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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