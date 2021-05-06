Kayseri'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı - Son Dakika

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralanan A.B, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kayseri 'de, çevre düzenlemesi yaptığı sırada devrilen kepçenin operatörü yaralandı.

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