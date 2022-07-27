Kayseri'de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

27.07.2022 12:36
Kayseri'de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İ.O. yönetimindeki 38 AT 595 plakalı kamyon, Kuzey Çevre Yolu'nda bariyere çarpıp devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonda bulunan V.O. ise yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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