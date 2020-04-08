Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
6 saat önce
Kayseri'de yağışlı havanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kayseri'de yağışlı havanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, M.Ç, idaresindeki 38 EL 462 plakalı araç, yağışlı havanın etkisiyle Kocasinan Bulvarı"nda takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzenine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:30 Kaynak: AA
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